Pizzaballa Patriarca: il messaggio del Patriarcato latino di Gerusalemme

“Con sentimenti di gioia e di gratitudine, la famiglia del Patriarcato Latino di Gerusalemme, Amman, Nazareth e Cipro, in particolare i vescovi, i vicari patriarcali, i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate, il Popolo di Dio di tutte le parrocchie, nonché gli operatori delle istituzioni diocesane, si congratula con il nuovo Patriarca, augurandogli che le eccezionali responsabilità a lui affidate portino molto frutto, soprattutto nelle insolite circostanze attuali. Possa Sua Beatitudine ricevere da Dio salute e abbondanza di benedizioni per continuare a servire la nostra Chiesa locale, promuovendo la pace, la giustizia e la riconciliazione”. Questo il messaggio diffuso poco fa dal Patriarcato Latino di Gerusalemme in merito alla nomina da parte di Papa Francesco di mons. Pierbattista Pizzaballa a nuovo Patriarca Latino di Gerusalemme, dopo il suo servizio come Amministratore Apostolico per quattro anni.