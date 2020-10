“A Sua Immagine”: 24 e 25 ottobre. Focus sulla preghiera interreligiosa con Papa Francesco e le prospettive dell’intelligenza artificiale

I momenti salienti dell’incontro interreligioso di preghiera per la pace e una riflessione sull’intelligenza artificiale. Saranno al centro delle due puntate di “A Sua Immagine”, sabato 24 e domenica 25 ottobre, su Rai Uno. Il programma, in onda da oltre vent’anni, è prodotto dalla Rai e dalla Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Nel dettaglio. Oggi pomeriggio, dalle 15.30, saranno riproposti i momenti più importanti dell’evento interreligioso di preghiera per la pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, martedì scorso. In studio, con Lorena Bianchetti, il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, e la giornalista Rai Giovanna Botteri. A seguire Le ragioni della Speranza: don Giordano Goccini sarà in un oratorio, a Reggio Emilia, che vive le stringenti misure dell’emergenza sanitaria ma che non “abbandona” i suoi ragazzi.

Nella puntata di domani, invece, in onda dalle 10.30, il tema sarà l’intelligenza artificiale, con le sue prospettive e opportunità, ma anche le insidie e i grandi problemi etici correlati. Ne parleranno con la conduttrice, l’esperto di bioetica fra’ Paolo Benanti della Pontificia Università Gregoriana, Amedeo Cesta professore del Cnr e la conduttrice televisiva Barbara Carfagna, che si è più volte occupata di questi temi nel programma “Codice” e nella redazione del Tg1. Durante la puntata sarà presentata un’eccellenza mondiale nel campo della robotica: l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, mentre saranno presentate dal Policlinico Gemelli le molteplici applicazioni dell’intelligenza artificiale in campo medico e diagnostico. Saranno presentate anche le interconnesioni di questo tema con la fantascienza e il cinema con l’esperto mons. Dario Viganò della Pontificia Accademia della Scienza. Dalle 10.55, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno, che domani sarà trasmessa dalla Chiesa San Nicola Magno in Salve (Lecce). Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco dalla finestra del Palazzo apostolico vaticano.