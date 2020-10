Papa Francesco: riceve in udienza il presidente del Governo di Spagna. Tra gli argomenti l’emergenza sanitaria e il processo di integrazione europea

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Governo di Spagna, il quale, successivamente, si è incontrato con mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. I colloqui in Segreteria di Stato si sono soffermati “sui rapporti bilaterali e sulle questioni di comune interesse che riguardano la Santa Sede e la Spagna”, si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede: “È stata pure sottolineata l’opportunità di un costante dialogo tra la Chiesa locale e le Autorità governative”. Infine, “ci si e soffermati su alcune questioni di carattere internazionale, quali l’attuale emergenza sanitaria, il processo di integrazione europea e le migrazioni”.