Diocesi: Udine, domani il tradizionale “voto cittadino” per la liberazione dalla pandemia

Si rinnoverà, domenica 25 ottobre, alle 17, nel santuario della Beata Vergine delle Grazie, a Udine, il tradizionale “voto cittadino” con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, che avrà al suo fianco i parroci della città.

Il “voto cittadino”, istituito nel 1555 per debellare la peste, ripetuto più volte nei momenti di grandi tragedie e difficoltà che hanno segnato la storia della città, è diventato un appuntamento annuale importante che riunisce autorità civili e religiose per un grande omaggio alla Madonna delle Grazie e per chiedere la sua protezione su Udine. Una celebrazione che, quest’anno, assume “un significato ancor più profondo trovandoci in tempo di pandemia”. Non a caso, durante il periodo del lockdown l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha voluto celebrare proprio in questo santuario le Messe, feriali e festive, trasmesse in diretta televisiva, un invito rivolto alla comunità diocesana a stringersi in preghiera attorno alla Vergine delle Grazie.