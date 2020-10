Diocesi: Caritas Catania, inaugurati bagni e docce all’Help Center. Mons. Gristina, “testimonianza di solidarietà e collaborazione”

Un’opera che nasce nel segno di quei valori su cui “si costruisce l’autentica umanità” e che “devono unire sempre di più”. Così l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, durante l’inaugurazione dei locali per “Bagni e docce” dell’Help Center della Caritas di Catania alla presenza del direttore di Caritas italiana, don Francesco Soddu. Presenti anche istituzioni locali e rappresentanti del Terzo settore della rete cittadina, oltre a diversi benefattori che hanno contribuito, in forma privata o tramite associazioni, fondazioni ed enti, alla ristrutturazione dei locali. I due immobili, circa 85 metri quadrati complessivi, sono stati concessi in comodato d’uso dall’amministrazione comunale di Catania alla Caritas diocesana e sono stati interamente ristrutturati, per un costo complessivo di 130mila euro, grazie alle donazioni dei catanesi e dei fondi Cei dell’8xmille alla Chiesa cattolica. I nuovi locali consentiranno di ampliare l’offerta dei servizi alla persona dell’organismo diocesano con docce, bagni e barbiere.

Nella struttura, inoltre, saranno trasferite altre attività già avviate all’Help Center, come il corso base della lingua italiana per stranieri, il guardaroba e l’assistenza legale. Il nuovo servizio sarà operativo per cinque giorni a settimana, consentendo, a giorni alterni, l’ingresso a uomini e donne. Il servizio sarà gestito tramite il centro di ascolto dell’Help Center e opererà nel pieno rispetto delle disposizioni dell’autorità pubblica in materia di Covid-19. “I locali che inauguriamo – ha sottolineato mons. Gristina – sono una testimonianza di bontà, di solidarietà e di collaborazione; sono questi i valori su cui si costruisce l’autentica umanità”.