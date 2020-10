Diocesi: Caritas Cefalù, il 28 ottobre la presentazione online del primo rapporto sulla povertà

Sarà presentato, mercoledì 28 ottobre, online sul sito e sui canali social della diocesi di Cefalù il primo rapporto sulla povertà della Caritas diocesana. “In questo difficile anno anche la nostra Diocesi si è trovata ad affrontare le conseguenze sociali del lungo lockdown dovuto alla prima fase emergenziale del Covid-19 e ha cercato di rispondere alle richieste di un territorio in sofferenza”. Un servizio fondato, anzitutto, sull’ascolto dei bisogni delle persone in difficoltà attraverso l’istituzione di un numero verde. Erogati anche interventi economici in favore delle famiglie in difficoltà per il pagamento di affitti, utenze, prodotti medici, acquisto di alimenti, il rilascio di buoni spesa. E con la recente ripartenza della scuola la Caritas diocesana si è fatta vicina alle famiglie più bisognose con il progetto scuola. Forte anche l’impegno per l’accoglienza dei migranti, i senza dimora e per l’ospitalità dei parenti di malati ricoverati presso l’ospedale di Cefalù. Di tutto ciò si farà un bilancio nel rapporto sulla condizione di povertà nella diocesi.