Diocesi: Palermo, tentato furto delle offerte nella cappella dell’adorazione perpetua di Termini Imerese

“Si è trattata di una ragazzata di tre minorenni, non della nostra città, che hanno tentato di portare via la cassetta delle offerte posta all’esterno della cappellina dell’adorazione perpetua”. Lo afferma il parroco della parrocchia “Madonna della Consolazione” di Termini Imerese, don Enrico Campino, nella newsletter della diocesi di Palermo. Il furto è stato sventato “grazie all’immediato intervento dei Carabinieri che erano stati avvertiti dall’adoratore di turno. “Sicuramente – aggiunge il sacerdote – il Signore si è servito di ciò per fare conoscere a tutti, grazie a questa notizia che sta girando sui social, la bella esperienza che abbiamo cominciato a vivere dal 1° ottobre scorso e che già sta dando tanti frutti. Sicuramente i ragazzi che hanno perpetrato questa bravata saranno seguiti ed aiutati”.

Soffermandosi sulla “sicurezza della nostra cappella”, don Campino evidenzia che “la porta è dotata di vetri antisfondamento e che da fuori non può essere aperta”. “Negli orari notturni per maggiore sicurezza degli adoratori viene chiusa. Inoltre, era già preventivato dall’inizio l’installazione di una telecamera di sicurezza, così come sono già predisposte in tutto il santuario”.