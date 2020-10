Pizzaballa Patriarca: l’augurio dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

“L’Ordine intende accompagnarlo nel suo servizio pastorale e ricevere da lui ogni suggerimento per essere in tal modo significativamente partecipe della vocazione della Terra di Gesù quale luogo aperto, accogliente, amato da tutti dove coabitano persone e speranze”. È l’augurio espresso dal card. Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro al nuovo patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa. Il card. Filoni, a nome dell’Ordine, ricorda come “con antica denominazione, un vasto territorio tra la Siria e il deserto del Sinai, la Palestina, ebbe in sorte di accogliere la rivelazione divina e la vita di Gesù; una terra che suscita sempre pensieri di straordinaria bellezza e di spirituale attrazione, geografia e storia di salvezza. Al tempo stesso, è crogiuolo di popoli e religioni, di tensioni e di contrapposizioni, per parecchi secoli sede di ferventi popolazioni cristiane, di comunità monastiche, di rinnovato impegno ecumenico e di relazioni con ebrei e musulmani”. In virtù della nomina mons. Pizzaballa ora diviene Gran Priore dell’Ordine.