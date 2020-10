Coronavirus Covid-19: Conte alla Cna, “salute dei cittadini e salute della nostra economia vanno di pari passo”

“I mesi passati hanno costituito senza dubbio una prova difficile sia per la nostra comunità sia per la nostra economia”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto con un videomessaggio all’assemblea annuale della Cna. “A causa del ritmo di crescita del contagio, purtroppo, anche le prossime settimane si preannunciano molto complesse – aggiunge -. Non potremo in alcun modo abbassare la guardia di fronte all’avanzata del virus. Se non proteggeremo la salute dei cittadini non potremo proteggere neppure la salute della nostra economia. Vanno di pari passo”.

Ricordando l’impegno del Governo per “mitigare gli effetti della crisi pandemica sul sistema produttivo” e per “individuare e perseguire una strategia di rilancio del Paese”, il premier ha espresso la consapevolezza che “non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria” e che “le amministazioni pubbliche nel loro complesso possono migliorare le loro performance”, in particolare negli aiuti alle imprese “creando un contesto favorevole agli investimenti”. Di qui un appello alla Cna: “Uniamo le forze, nel segno della reciproca fiducia, per cambiare l’Italia, per renderla più moderna, più semplice, sempre più in grado di non lasciare indietro nessuno”. Riferendosi alla legge di bilancio 2021, il presidente del Consiglio ha, infine, ribadito che “non abbiamo previsto nessun aumento di imposte”, la decisione di “rifinanziare un ulteriore ciclo di cassa intregrazione” e di “prorogare le misure per garantire liquidità alle imprese”. “Inoltre, abbiamo istituito un fondo da 4 miliardi di euro per il sostegno alle attività e ai settori colpiti dalla crisi. Stiamo definendo modalità efficaci e rapide per offrire un ristoro degli operatori economici in difficoltà”.