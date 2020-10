Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani ospite Katia Ricciarelli

Sulla via di Damasco torna nello studio 1 di via Teulada, domenica 25 ottobre, alle 8.50, su Rai Due. Il programma, andato in onda senza interruzioni anche durante il lockdown, torna questa volta, con una protagonista speciale: Katia Ricciarelli. Riflettori accesi su un soprano molto amato dal pubblico, che ha festeggiato da poco 50 anni di attività, con una carriera trascorsa sui palcoscenici dei più prestigiosi teatri del mondo, da La Scala alla Royal Opera House; dalla Metropolitan Opera a La Fenice. La conduttrice Eva Crosetta incontra il lato più intimo di un’artista poliedrica che “in scena, come nella vita, ha affrontato sin da piccola, sfide difficili, ma che ha potuto sempre contare sulla fede”. Soprano di fama mondiale, ma anche attrice al cinema e in televisione: è stata protagonista nel film “La seconda notte di nozze” e nella fiction Rai “Un passo dal Cielo”.

Nell’intervista, il retroscena di tanti successi, con le motivazioni per rialzarsi da piccoli e grandi dolori. Una donna forte che dal passato ha tratto insegnamenti, che si è sempre reinventata tra lirica, prosa, musical, facendo perno sul detto di sant’Agostino “chi canta prega due volte”. “Ne ho vissuti di momenti negativi – dice – ma senza mai scompormi”. E sul segreto della felicità, aggiunge: “Amare gli altri, il pubblico”.