Famiglia: Forum Lazio, al via serie di podcast “Famiglie in onda” per affrontare le sfide del quotidiano

Il Forum regionale delle associazioni familiari del Lazio dà il via ad un nuovo progetto chiamato “Famiglie in Onda”, una serie di podcast per offrire alle famiglie “strumenti concreti per orientarsi nelle sfide della vita quotidiana, attraverso un linguaggio semplice, autorevole e vicino alle persone”. “Non vogliamo realizzare un programma di approfondimento specialistico, né una serie di interviste istituzionali – spiegano -. L’idea è piuttosto quella di costruire una conversazione che metta attorno allo stesso tavolo esperti, associazioni e professionisti per rispondere alle domande che una famiglia si pone nella vita di tutti i giorni”. Ogni puntata affronta un tema diverso – dal consumo responsabile al bilancio familiare, dal caro bollette ai caregiver, fino all’educazione digitale – con un approccio divulgativo e orientato alle soluzioni.

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