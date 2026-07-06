Magnifica Humanitas: Apra, domani webinar internazionale su come “utilizzare l’Intelligenza Artificiale senza dimenticare il pensiero”

In un tempo in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la cultura, l’educazione e il modo stesso di comprendere la realtà, APRAonline promuove per domani un momento di riflessione e dialogo dedicato alle sfide antropologiche, educative e culturali poste dalle nuove tecnologie. Alle 17 si terrà online il webinar internazionale “Magnifica Humanitas: utilizzare l’Intelligenza Artificiale senza dimenticare il pensiero. Persona, cultura e tecnologia di fronte alle sfide dell’Intelligenza Artificiale”.

L’iniziativa, si legge in un comunicato, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto interdisciplinare tra filosofia, educazione e tecnologia, mettendo al centro la persona umana e il valore del pensiero critico nell’era digitale. Ad aprire l’incontro saranno p. José Enrique Oyarzún e p. David Koonce, rispettivamente rettore e vicerettore del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Interverranno inoltre p. Gabriel Von Wendt, docente di Filosofia presso l’Apra, p. Alberto Carrara, decano della Facoltà di Filosofia dell’Apra, p. Alex Yeung, direttore dell’Istituto Scienza e Fede dell’Apra, Rafael Estrada, direttore generale di Anáhuac Online, Carlos Robles, direttore Prodotti Anáhuac Online, e Jorge Sánchez, direttore Sviluppo accademico Anáhuac Online.

Nel corso del webinar – viene spiegato dai promotori – saranno affrontati temi quali la dignità della persona nell’era dell’intelligenza artificiale, il rapporto tra tecnologia e cultura, il ruolo del linguaggio e della conoscenza, le opportunità e i rischi dei nuovi strumenti digitali e la necessità di una formazione capace di coniugare innovazione tecnologica e pensiero umanistico. L’evento rappresenta una delle prime iniziative pubbliche di APRAonline, progetto internazionale nato dall’alleanza tra APRA e Anáhuac Online con l’obiettivo di offrire esperienze formative di alto valore accademico, accessibili a livello globale e radicate nella tradizione umanistica cristiana.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

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