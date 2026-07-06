Diocesi: Fano, al via le celebrazioni per la solennità di San Paterniano

Prenderanno il via in serata, a Fano, le celebrazioni per la solennità di San Paterniano, patrono della città e della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Stasera, alle 21, è in programma il primo appuntamento: l’apertura del Tempietto di San Paterniano in via dell’Abbazia, occasione nella quale verranno dati brevi cenni storici sulla vita e sui luoghi del primo vescovo della città. Ai presenti sarà proposto anche un momento di preghiera. Domani il triduo di preparazione alla festa con la messa delle 18.30, presieduta da padre Marzio Calletti. Alle 21.15 è previsto il concerto d’organo del maestro Mauro Ferrante con il soprano Anna Maria Soria. Mercoledì 8 luglio, alle 18.30, padre Calletti presiederà la celebrazione eucaristica e, alle 21.15, concerto vocale del Coro di San Paterniano. Giovedì 9 luglio la messa delle 18.30 sarà presieduta dal vescovo diocesano, mons. Andrea Andreozzi; alle 21.15 concerto dell’orchestra di fiati “Fanum Fortunae”. La mattinata di venerdì 10 luglio, giorno della festa, si aprirà con le messe delle 7, 8.30 e 9.30, quest’ultima presieduta dal vicario generale della diocesi, don Filippo Fradelloni. Alle 11, poi mons. Andreozzi celebrerà la liturgia animata dal Coro di San Paterniano. Alle 17.45 verranno celebrati i secondi vespri, presieduti da padre Filippo Caioni e animati dal Coro di San Paterniano diretto da padre Giuliano Viabile. Alle 18.30, la quinta messa della giornata sarà presieduta da padre Filippo Caioni, ministro provinciale dei Frati minori cappuccini delle Marche. Infine, alle 21, don Giorgio Giovanelli, parroco della Cattedrale presiederà l’ultima celebrazione eucaristica, che sarà animata dal Coro della Cattedrale. Non potrà mancare, in piazza XX Settembre, la tradizionale tombola di San Paterniano. A conclusione dei festeggiamenti, domenica 12 luglio, nella Grotta di San Paterniano a Caminate, alle 16, sarà celebrata la messa. Ogni sera la basilica di San Paterniano rimarrà aperta fino alle 23 e che i Frati cappuccini si renderanno disponibili per le confessioni.

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