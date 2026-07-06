Diocesi: Rossano, un nuovo libro svela i misteri dell’Achiropita

“I misteri dell’Achiropita. Novità dai recenti interventi e restauri”. Questo il titolo del nuovo volume di mons. Luigi Renzo, vescovo emerito di Mileto-Nicotera-Tropea (edito da ConSenso) che sarà presentato il 21 luglio nel chiostro del Museo diocesano e del Codex nell’area urbana di Rossano. Il volume è dedicato all’antico affresco mariano custodito nella cattedrale di Rossano, una delle più antiche testimonianze bizantine della Calabria. Mons. Renzo ricostruisce la storia e le stratificazioni dell’immagine attraverso il confronto tra fotografie, indagini diagnostiche e restauri eseguiti tra il 1929 e il 2021, soffermandosi sulle tracce riemerse sotto la superficie pittorica – lettere greche, sagome laterali, indizi di un possibile ciclo figurativo più ampio – e proponendo nuove ipotesi grazie anche al sussidio dell’intelligenza artificiale. Alla presentazione – promossa dalla diocesi di Rossano-Cariati, dal Museo diocesano e del Codex e da Consenso Publishing – interverranno mons. Giuseppe Straface, direttore del Museo, mons. Donato Oliverio, vescovo dell’Eparchia di Lungro degli Italo Albanesi nell’Italia continentale, e mons. Maurizio Aloise, arcivescovo di Rossano-Cariati. Il dialogo con l’autore sarà affidato al direttore de “L’Eco dello Jonio”, Marco Le Fosse.

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