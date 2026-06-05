Vescovi della Puglia: sulla sentenza di Bari sulla trigenitorialità, “dialogo ampio con al centro la tutela della persona”

I vescovi pugliesi hanno preso atto di una riflessione elaborata congiuntamente dall’Associazione medici cattolici italiani di Puglia, dalla Consulta regionale delle aggregazioni laicali, dal Forum delle associazioni familiari di Puglia e dall’Unione giuristi cattolici italiani di Puglia sulla recente sentenza della Corte d’appello di Bari in materia di trigenitorialità. Lo si apprende dal comunicato diffuso oggi dalla Conferenza episcopale pugliese (Cep) al termine dell’assemblea ordinaria svoltasi ieri a Conversano. Il documento delle associazioni cattoliche pugliesi affronta le implicazioni giuridiche, etiche e antropologiche della sentenza, con il dichiarato intento di offrire “un contributo al dibattito pubblico nel desiderio di confrontarsi con le trasformazioni della società, senza semplificazioni ideologiche”. La Cep auspica che “su questi temi si apra un dialogo ampio, nel rispetto della complessità delle questioni in gioco e con al centro la tutela integrale della persona, a partire dai più vulnerabili”.

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