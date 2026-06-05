Chiese Basilicata: Potenza, nel pomeriggio convegno regionale “Custodire voci e volti umani nell’era dell’Intelligenza artificiale”

Sarà dedicato a “Custodire voci e volti umani nell’era dell’Intelligenza artificiale” il convegno regionale promosso dall’Ufficio Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale di Basilicata (Ceb) che si terrà oggi pomeriggio a Potenza. L’iniziativa, promossa nell’ambito della LX Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, sarà ospitata dalle 17 presso l’auditorium del Parco del Seminario. L’evento – viene spiegato in una nota – si propone come luogo di riflessione e confronto sulle sfide etiche, educative e pastorali poste dalla rapida diffusione dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nella comunicazione ecclesiale.

Dopo la preghiera iniziale “Custodire l’umano nella comunicazione digitale”, a cura del direttore dell’Ufficio Comunicazioni sociali regionale, don Giuseppe Abbate, sarà mons. Davide Carbonaro, arcivescovo di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo e presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, ad introdurre i lavori. La relazione magistrale su “Intelligenza artificiale e dignità umana: sfide educative e pastorali” sarà pronunciata da padre Paolo Benanti, una delle voci più autorevoli a livello internazionale sul tema dell’etica delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Seguirà la tavola rotonda “Educare all’Intelligenza artificiale: buone pratiche e prospettive pastorali”, con la partecipazione dei direttori degli Uffici diocesani, di un rappresentante del mondo educativo e di un operatore pastorale giovanile. Le conclusioni, previste per le 19.30, saranno affidate a mons. Ciro Fanelli, vescovo di Melfi-Rapolla.Venosa, delegato per le Comunicazioni sociali della Ceb.