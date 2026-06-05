Vescovi della Puglia: assemblea a Conversano con l’Azione cattolica, approvate le linee dell’Istituto pastorale per il 2026-2030

Si è svolta ieri a Conversano, presso l’Oasi Santa Maria dell’Isola, l’assemblea ordinaria della Conferenza episcopale pugliese (Cep), presieduta da mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza. Ospiti dei vescovi il presidente dell’Azione cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano, e l’assistente ecclesiastico generale, mons. Claudio Giuliodori, per un confronto sul cammino dell’associazione nelle diocesi pugliesi e sulle prospettive pastorali nel quadro sinodale. È stato presentato l’incontro delle presidenze diocesane dell’Aci che si terrà a Bari dal 30 luglio al 2 agosto, dal titolo “Orizzonti mediterranei: abitare la fraternità per una cultura del dialogo”. L’assemblea ha approvato le linee progettuali dell’Istituto pastorale pugliese (Ipp) per il quadriennio 2026-2030, presentate da mons. Francesco Neri, arcivescovo di Otranto e presidente dell’Ipp. Tre le aree di impegno: la formazione pastorale integrale dei formatori, con l’introduzione del metodo della supervisione pastorale; il sostegno ai processi pastorali delle diocesi; la ricerca teologico-pastorale sul ministero dei presbiteri in Puglia, a vent’anni dall’ultima indagine sul tema. La “Scuola di formazione e supervisione pastorale” è prevista per il biennio 2027-2028. È stato inoltre presentato il convegno per catechisti “La fede nasce dall’ascolto”, in programma dal 9 all’11 luglio al Santuario Madonna della Nova di Ostuni.

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