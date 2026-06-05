Diocesi: Fano, domani mons. Andreozzi all’hospice “Il Giardino del Duca” di Fossombrone per la “Giornata del ricordo”

Il vescovo di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, mons. Andrea Andreozzi, sarà domani all’hospice “Il Giardino del Duca”, presso il convento dei Frati cappuccini di Fossombrone, per celebrerà la “Giornata del ricordo”. Il presule concelebrerà la messa con padre Filippo Maria Caioni, ministro provinciale dei Frati cappuccini delle Marche, insieme a tutte le famiglie che hanno avuto una persona cara ospite nella nostra struttura nell’ultimo anno. La liturgia sarà animata dal Fano Gospel Choir diretto da Caterina Di Placido.

“Le cure palliative – sottolinea Rita D’Urso, responsabile dell’hospice ‘Il Giardino del Duca’ – si esprimono attraverso il prendersi cura delle persone malate di qualunque età e patologia e non sono prerogativa solo della fase terminale della malattia: possono affiancarsi alle cure attive fin dalle fasi precoci di una malattia cronica degenerativa, con l’obiettivo di controllare i sintomi e attenuare gli effetti del declino funzionale. Rimodulare e ridefinire gli obiettivi terapeutici e di assistenza porta al miglioramento della qualità di vita della persona malata e al rispetto della dignità fino alla fine, rispondendo a bisogni non solo fisici ma anche psicologici, spirituali e sociali perché anche quando non è più possibile guarire, è sempre possibile e doveroso prendersi cura, ascoltare, consolare ed entrare in una relazione vera e profonda con colui che soffre”. “Non stupisce – aggiunge D’Urso – la necessità di un momento di preghiera e di riflessione comunitaria: la dimensione spirituale è parte integrante della cura quando la cura è centrata non sul paziente/malattia ma sulla persona sofferente. La ‘Giornata del ricordo’ dà voce ad emozioni, pensieri, riflessioni in uno spirito di vicinanza e solidarietà: ricordare le persone che non ci sono più fa sì che quel ricordo si faccia presenza”.

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