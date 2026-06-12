Terremoto Centro Italia: su Rai1 “Linea Verde Sentieri” racconta i Cammini della rinascita

La rinascita dell’Appennino centrale passa anche attraverso la valorizzazione dei borghi, dei paesaggi e della rete dei cammini che attraversano i territori colpiti dal sisma del 2016. A partire da sabato 13 giugno, alle 12.30 su Rai1, la nuova edizione di “Linea Verde Sentieri”, condotta da Lino Zani e Giulia Capocchi, dedicherà le prime quattro puntate ai “Cammini della Rinascita”, un itinerario tra Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio per raccontare storie di comunità, progetti e percorsi di rilancio nati nel cratere. Il programma, si legge in comunicato dell’Ufficio stampa del Commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, proporrà nove itinerari che attraversano borghi, aree montane e luoghi della spiritualità, segnati dal terremoto ma oggi protagonisti di un percorso di ripresa che va oltre la ricostruzione materiale. Al centro, un Appennino che recupera identità e capacità attrattiva, puntando anche sul turismo lento come leva di sviluppo economico e sociale.

Il progetto, realizzato in collaborazione tra Rai e Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, prenderà avvio dal Cammino Francescano della Marca e dalla Via Lauretana, per poi proseguire con il Cammino dei Cappuccini, la Via di Francesco, il Cammino naturale dei parchi, il Cammino dei Monti e dei Santi, fino ai percorsi nelle Terre Mutate, di San Benedetto e di San Giuseppe. “Queste puntate raccontano un’idea di ricostruzione che non si limita alla riparazione degli edifici – sottolinea il commissario Guido Castelli – ma punta a favorire il ritorno delle persone, la nascita di nuove attività e il ripopolamento di questi territori. I cammini, in particolare quelli religiosi, rappresentano una risorsa importante per la ripresa”. La prima puntata sarà dedicata a due itinerari simbolo: il Cammino Francescano della Marca, che collega Assisi ad Ascoli Piceno, e la Via Lauretana, il più antico cammino mariano, da Roma al santuario di Loreto.

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