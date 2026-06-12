San Francesco d’Assisi: Trani, in serata incontro “Il cammino dello Spirito e il dono dell’indulgenza”

Sarà dedicato a “Il cammino dello Spirito e il dono dell’indulgenza” l’incontro che si terrà in serata, a Trani, per iniziativa della Fondazione Seca in collaborazione con l’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. “A ottocento anni dalla morte di san Francesco d’Assisi, è possibile delineare un primo bilancio dell’impatto che la sua esperienza di fede evangelica continua a esercitare sulla cultura, sulla vita politica e sull’economia contemporanee?”. Questo l’interrogativo alla base dell’incontro spirituale di oggi. “Una prima risposta – si legge in una nota – emerge dai gesti e dal magistero di Papa Francesco, che hanno contribuito a riportare al centro dell’attenzione l’attualità del messaggio francescano. Molto resta tuttavia da approfondire e indagare, soprattutto nelle sue implicazioni sociali, ecclesiali e culturali, per comprendere pienamente la portata e la fecondità di un’eredità che continua a interrogare il nostro tempo”.

Dalle 18.30 al Polo museale di Trani, interverranno mons. Leonardo D’Ascenzo, arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, don Vincenzo Di Pilato, docente ordinario di Teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica Pugliese, e padre Gianpaolo Lacerenza, già ministro provinciale Frati cappuccini di Puglia. Modererà l’incontro Graziano Urbano, direttore del Polo museale di Trani.

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