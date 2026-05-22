Sport: Special Olympics, oltre 3000 atleti da tutta Italia ai 41° Giochi nazionali estivi

Proseguono fino a domenica 24 maggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto i 41° Giochi nazionali estivi di Special Olympics, che stanno coinvolgendo oltre 3000 atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da tutta Italia. Le competizioni si svolgono a Lignano Sabbiadoro, Portogruaro, Bibione e Cordovado e vedono impegnati i partecipanti in 21 discipline sportive individuali e di squadra, dall’atletica al nuoto, dal basket al rugby, fino a tennis, danza sportiva e orienteering. L’iniziativa trasforma il territorio in un grande spazio di incontro e inclusione, valorizzando il modello degli Unified Sports, che prevede squadre composte da atleti con e senza disabilità. Accanto alle gare sono coinvolti anche studenti, volontari e scuole, con l’obiettivo di promuovere tra le nuove generazioni una cultura del rispetto e della partecipazione attraverso l’esperienza condivisa dello sport. A sostenere l’organizzazione dei Giochi sono circa 200 membri dello staff, 650 tecnici, 1000 volontari, 600 accompagnatori e oltre 1400 familiari. Nel Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro proseguono inoltre i Programmi Salute di Special Olympics, con screening gratuiti dedicati al benessere fisico e psicologico degli atleti grazie all’impegno di circa 70 professionisti sanitari volontari. Tra le attività collaterali anche “Prova lo Sport”, percorso esperienziale dedicato all’orienteering e aperto a tutti in forma non competitiva. Gare, premiazioni e iniziative proseguiranno fino alla conclusione dell’evento, che pone al centro il valore educativo dello sport inclusivo e la partecipazione delle persone oltre ogni barriera.

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