Mistica: Natuzza Evola, a Cosenza la prima nazionale dello spettacolo “Fortunata di Dio”

È stata presentato a Cosenza lo spettacolo “Fortunata di Dio” sulla figura di Natuzza Evolo che si terrà al Teatro Rendano, in prima nazionale il 23 e 24 maggio. Alla conferenza, insieme a Pegna, Ortis e Perri, sono intervenuti il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e la delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, che ha coordinato l’incontro con la stampa. Presente tutto il cast, che ha interrotto appositamente le prove generali in corso, a cominciare dall’attrice Annalisa Insardà, Natuzza Evolo nell’opera. L’attrice, esprimendo la gioia ma al contempo la responsabilità del suo ruolo, si é più volte commossa. In sala anche gli altri attori: Leonardo Mazzarotto, gipeto, Michele Radice, Valeria Zazzaretta e Luca Attadia. L’Opera, scritta da Ruggero Pegna e Andrea Ortis, avrà anche la colonna sonora eseguita dal vivo, con il compositore Francesco Perri al pianoforte, Pierpaolo Greco (violoncello), Stefano De Marco (chitarre), Michele Potenza (percussioni), Enza Cristofaro (voce). L’opera, inserita nel progetto di promozione del turismo religioso in Calabria “La Notte degli Angeli” ideato da Pegna, ha avuto il patrocinio morale della Fondazione Cuore Immacolata di Maria Rifugio delle Anime di Paravati, nata nel 1987 su ispirazione della stessa Evolo, che cura il centro religioso e assistenziale “Villa della Gioia” sorto nella piccola frazione di Mileto, dove la mistica è nata e ha vissuto. “Fortunata di Dio” racconta la vita della mistica, dalla nascita a Paravati il 23 agosto 1924, fino alla scomparsa il 1° novembre del 2009, nella Festa di Tutti i Santi, alla quale è seguita l’apertura della causa di beatificazione.

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