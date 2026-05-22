Salute: Ospedale Bambino Gesù, il sistema immunitario dei piccoli non è immaturo, si definisce nel primi 1.000 giorni di vita

(Foto Ospedale Bambino Gesù)

Il sistema immunitario dei bambini nei primi anni di vita non è incompleto né “immaturo”, come a lungo ritenuto. È invece un sistema altamente specializzato, programmato per accompagnare il bambino nella transizione dalla vita intrauterina al mondo esterno. Un sistema dinamico e adattabile, ma anche particolarmente sensibile all’ambiente nei primi mesi di vita. È il nuovo paradigma delineato dalla revisione scientifica pubblicata su Nature Immunology dal gruppo internazionale del progetto Ideal (Immune Development in Early Life). Lo studio, realizzato dai ricercatori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, del Boston Children’s Hospital, della Columbia University e della Yale School of Medicine, identifica nei primi 1.000 giorni – dal concepimento ai primi 2-3 anni di vita – una finestra decisiva per lo sviluppo immunitario e per il rischio futuro di infezioni, asma, allergie e alterata risposta ai vaccini. Tra i fattori di rischio più rilevanti emerge l’inquinamento atmosferico: un elemento di vulnerabilità confermato anche dai primi risultati della coorte Ideal di Roma, che mostrano un’associazione significativa tra esposizione agli inquinanti e aumento delle infezioni respiratorie nel primo anno di vita.

La revisione pubblicata su Nature Immunology sintetizza le più recenti evidenze scientifiche sullo sviluppo immunitario nella prima infanzia. Corresponding author dello studio sono Paolo Palma, responsabile dell’Unità operativa complessa di Immunologia clinica e vaccinologia del Bambino Gesù e professore di Pediatria presso l’Università di Roma Tor Vergata, e Ofer Levy, direttore del Precision Vaccines Program del Boston Children’s Hospital e professore di Pediatria presso l’Harvard Medical School.

Gravidanza, anticorpi materni, latte materno, microbioma, alimentazione, vaccinazioni e ambiente contribuiscono insieme a modellare il sistema immunitario del bambino. Secondo i ricercatori, il neonato possiede una forma di immunità distinta da quella dell’adulto: deve imparare rapidamente a difendersi dalle infezioni senza sviluppare risposte infiammatorie eccessive verso nuovi microbi, alimenti e stimoli ambientali. Proprio per questo, i primi mesi rappresentano una fase di straordinaria plasticità biologica in cui fattori esterni possono lasciare effetti duraturi sulla salute, ma anche offrire opportunità per orientare lo sviluppo del sistema immunitario verso traiettorie più protettive.

“Per molti anni il sistema immunitario della prima infanzia è stato considerato semplicemente acerbo rispetto a quello dell’adulto – spiega Paolo Palma –. Oggi sappiamo invece che il bambino nei primi anni di vita possiede un’immunità diversa, altamente regolata e adattata a una fase unica della vita. Comprendere questi meccanismi significa poter prevenire infezioni respiratorie, asma ed allergie e migliorare la risposta ai vaccini”.

Tra i fattori ambientali più rilevanti emerge l’inquinamento atmosferico, che secondo la revisione può interferire con la maturazione immunitaria e aumentare la vulnerabilità alle infezioni respiratorie.