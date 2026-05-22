Leone XIV: udienza al primo ministro d’Irlanda Martin. Colloqui su Medio Oriente e rapporti Chiesa-Stato

(Foto Vatican Media/SIR)

Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Taoiseach (primo ministro) d’Irlanda, Micheál Martin, che si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Lo rende noto oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Nel corso dei “cordiali colloqui” in Segreteria di Stato, si legge nella nota, “è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e l’Irlanda”. Ci si è quindi soffermati sul contesto socio-economico del Paese e sui rapporti tra la Chiesa locale e lo Stato, “con particolare attenzione all’ambito educativo”. Nel prosieguo della conversazione sono state trattate questioni di politica regionale e internazionale, “con riferimento all’Europa e al Medio Oriente, alle relative prospettive di pace e al multilateralismo”.