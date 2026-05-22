Italiani nel mondo: Mci Germania, quattro Missioni unite nel pellegrinaggio comunitario a Werl

Le Missioni cattoliche italiane di Arnsberg‑Neheim, Dortmund, Lippstadt e Paderborn si ritroveranno il 25 maggio per il tradizionale pellegrinaggio comunitario a Werl, appuntamento che ogni anno richiama centinaia di fedeli da tutta la Renania settentrionale-Vestfalia. Il programma prevede alle 14.30 la partenza della processione dal giardino della basilica, seguita alle 15 dalla messa. A conclusione, presso la Sala Walburga (Kirchplatz 3), si terrà un incontro comunitario aperto a famiglie, gruppi e volontari delle quattro Missioni. Il pellegrinaggio, organizzato sotto il motto “Insieme in Cristo – Quattro Missioni, un solo cuore”, intende rafforzare i legami tra le comunità italiane presenti nel territorio e valorizzare un cammino condiviso di fede e integrazione. “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” è il versetto scelto come filo conduttore della giornata.

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