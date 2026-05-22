Diocesi: Savona-Noli, oggi don Ciotti in cattedrale per parlare de “La Salvezza: relazione tra generazioni”

Con il patrocinio del Comune di Savona oggi, venerdì 22 maggio, alle 11, nella cattedrale Nostra Signora Assunta sarà ospite don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia e nel mondo. Il sacerdote e attivista parlerà del tema “La Salvezza: relazione tra generazioni”.

L’incontro darà inizio al festival “Il Borgo delle Idee”, di cui è consulente scientifico lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati e che, spiega lui stesso, radunerà a Noli “scrittori, artisti, psicoanalisti, intellettuali che, con linguaggio diversi, proveranno a rispondere a domande che toccano al cuore il nostro tempo e le nostre vite”.

Porteranno i saluti istituzionali Nicoletta Negro, assessora alla Cultura del Comune, e Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari. Modererà Renata Barberis. La rassegna è prodotta da Nobile Agency con la direzione artistica di Gabriella Nobile.

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