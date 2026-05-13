Ue: quadro strategico per le future azioni comuni in materia di salute dei cittadini. 5 priorità

“Iniziativa per la resilienza sanitaria globale” è la stratega rinnovata dell’Ue, pubblicata oggi, che identifica il quadro strategico per le future azioni dell’Ue in materia di salute dei cittadini, affinché l’Europa risponda più rapidamente alle minacce e alle crisi sanitarie “in un mondo interconnesso, sulla base di un solido sistema multilaterale e della cooperazione con i partner”, sottolinea la nota che arriva da Bruxelles. La strategia si articola in cinque aree prioritarie: lavorare su un orizzonte globale; lavorare a sostegno di sistemi sanitari resilienti e a guida nazionale; rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello internazionale; diversificare le catene di approvvigionamento e della produzione di prodotti sanitari; rafforzare la resilienza sociale promuovendo la fiducia nella scienza e contrastando la disinformazione. Per tradurre in concretezza questi obiettivi, la strategia ha già identificato alcune misure, nove in tutto, da attuare a diversi livelli per avvicinarsi agli obiettivi. Il lavoro per l’attuazione inizierà tra il 2026 e il 2027.

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