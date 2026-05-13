Diocesi: Reggio Calabria-Bova, venerdì 15 maggio il vaticanista Grana a Reggio Calabria, su “la Chiesa e il mondo secondo Leone XIV”

L’ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Reggio Calabria-Bova fa sapere che venerdì 15 maggio, l’Istituto superiore di Scienze religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria ospiterà un incontro dedicato all’analisi del pontificato di Leone XIV, a partire dal libro del vaticanista Francesco Grana. L’iniziativa, organizzata dall’Istituto di formazione politico-sociale “Mons. Lanza” e dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, si inserisce nel quadro delle riflessioni per la 60ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Durante l’evento saranno ripercorse le fasi che hanno portato all’elezione del pontefice statunitense e verranno esaminate le principali direttrici del suo magistero, con un’attenzione particolare alle tematiche dell’intelligenza artificiale, alla dottrina sociale e alla necessità di ricomporre le divisioni interne al mondo ecclesiale. L’ufficio diocesano fa infine sapere l’evento è stato inserito sulla piattaforma Formazione Giornalisti e conferirà 3 crediti formativi a tutti i partecipanti. Da questo link è possibile consultare i dettagli dell’evento ed iscriversi.

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