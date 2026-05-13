Salone del Libro: media Cei a Torino tra cultura, spiritualità e nuovi linguaggi digitali

Tv2000 e InBlu2000, con Avvenire, Agenzia Sir e Uelci, saranno presenti dal 14 al 18 maggio al Salone internazionale del Libro di Torino con uno stand dedicato agli eventi dei media Cei. Al centro del programma incontri su cultura, attualità, fede e comunicazione, con autori, giornalisti, ecclesiastici e protagonisti del mondo dell’informazione. Tra gli appuntamenti principali, domenica 17 maggio la presentazione della docuserie “San Francesco per davvero”, dedicata alla figura del santo di Assisi tra rigore storico e racconto contemporaneo, con Vincenzo Morgante, Massimo Porfiri e Alessandro Sortino. Nella stessa giornata spazio anche al panel “Play2000: una televisione cattolica nell’era dei podcast”, con Mario Calabresi e Morgante, dedicato al futuro dei media cattolici tra streaming, podcast e nuovi linguaggi digitali. Il calendario comprende inoltre incontri con il card. Matteo Zuppi, padre Joseph Farrell, il card. Jean-Paul Vesco, Silvio Garattini e approfondimenti su infanzia, intelligenza artificiale, spiritualità, salute e inclusione sociale. Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta e disponibili on demand sulla piattaforma Play2000.

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