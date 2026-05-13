Canale 5: I Viaggi del Cuore, dal 16 maggio la nuova edizione con don Davide Banzato

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Da sabato 16 maggio, alle 9.30 su Canale 5, al via la nuova edizione de “I Viaggi del Cuore” con don Davide Banzato che quest’anno celebra dieci anni di cammino. Un racconto che si propone di raggiungere credenti e non credenti nei luoghi della fede, della cultura e dell’anima, per raccontare bellezze, storia, arte e tradizioni dell’Italia e del mondo.

Nel primo appuntamento stagionale il programma è in Spagna, nella regione dell’Estremadura. Il viaggio proseguirà poi in Austria, a Salisburgo, dove arte, musica e spiritualità si intrecciano in uno dei contesti più affascinanti d’Europa, per poi arrivare in Ciociaria, Terra dei cammini, luogo in cui Don Davide vive e opera. Tra le successive tappe italiane ci saranno anche Brescia, Roma e Lourdes, per poi proseguire tra Massa Carrara e la Liguria. Accanto ai territori, il programma pone al centro le persone e le loro esperienze, dando spazio ad autori e le loro opere in collaborazione con Edizioni San Paolo. L’obiettivo è offrire spunti di riflessione su grandi temi esistenziali come libertà, scelte, solitudine, speranza e fede vissuta nel quotidiano.

Tra gli ospiti interverranno diversi protagonisti con contributi specifici: don Marcello Cozzi, sulle esperienze di sacerdoti impegnati contro la mafia, don Massimo Tellan sulla passione e le scelte di vita, Padre Calogero Di Fiore su un cammino spirituale legato a Gesù; Salvo Noè sulla solitudine nell’era della connessione; Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero sul ritorno di Santa Lucia; Pierpaolo Palladino sulle sfide educative nella scuola; don Marco Pozza sul coraggio della libertà; Massimo Orlandi su una Chiesa vicina e concreta attraverso la figura del cardinale Zuppi. Sempre presente il contributo di Famiglia Cristiana, con approfondimenti legati all’attualità e alla cultura, e la collaborazione con Missioni Don Bosco.