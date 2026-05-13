Diocesi: Loreto, il 15 maggio l’incontro “Lorenzo Lotto e le Marche, una patria d’elezione” con Francesca Coltrinari

Venerdì 15 maggio, alle ore 18, si terrà, presso la sala P. Macchi del palazzo apostolico di Loreto, il quarto incontro del primo ciclo di conferenze del Centro internazionale di studi e di documentazione su Lorenzo Lotto. Relatrice sarà Francesca Coltrinari, docente di Storia dell’arte moderna all’Università di Macerata e membro del comitato scientifico del Centro studi, che tratterà il tema: “Lorenzo Lotto e le Marche, una patria d’elezione”.

“Lorenzo Lotto – afferma Coltrinari – ha trascorso nelle Marche molti anni, intervallati da ritorni in Veneto, realizzando alcuni fra i suoi maggiori capolavori, molti dei quali ancora conservati sul territorio marchigiano, incontrando committenti, artisti, intellettuali, educando allievi e collaboratori e stringendo amicizie durate per tutta la sua vita, come quella con l’architetto di Ancona Giannetto del Coro. Ed è nelle Marche, a Loreto, che Lotto conclude la sua esistenza come pittore del santuario e oblato della Santa Casa. Le Marche possono dunque essere considerate una seconda patria per Lotto, un luogo di elezione dove l’artista poté trovare lavoro, aiuti concreti e sostegno e una stima rimasta intatta nei lunghi anni della sua attività. La conferenza esplorerà questo legame, presentando anche alcune novità legate alle ricerche degli ultimi anni”.

Le conferenze sono aperte al pubblico e sono previsti per gli studenti dell’Università di Macerata i crediti formativi. Tutte le conferenze passate sono disponibili sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”. L’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze sarà sabato 20 giugno, alle ore 18, con Fabrizio Biferali, curatore reparto per l’Arte dei secoli XV-XVI dei Musei Vaticani, e Fabio Piacentini, maestro restauratore dei Musei Vaticani, che tratteranno il tema “Cristo e l’adultera del Museo Pontificio”. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Museo Pontificio e sul sito del santuario di Loreto.

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