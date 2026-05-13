Diocesi: Savona, incontro sui giovani, la pace e la relazione con don Pincerato responsabile del Snpg

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Si terrà nel Seminario vescovile di Savona, venerdì 15 maggio prossimo, l’ultimo di una serie di incontri che ha già visti coinvolti i giovani del territorio, i quali, questa volta, verranno “pro-vocati” sulle importanti sfide della pace e della relazione. Titolo della serata è “Generare pace: nel coraggio della relazione”. A guidarla sarà don Riccardo Pincerato, direttore della Pastorale Giovanile Cei (Snpg) con una relazione sul tema “Con i giovani: uno sguardo su di sé e sul mondo”. L’incontro, organizzato dal Servizio per la Pastorale Scolastica diocesano, è anche una proposta di formazione, per i docenti e gli educatori, inserita nel cammino “Educare al rispetto per la persona”. Si tratta della quarta e ultima tappa del ciclo di incontri di formazione diocesano per l’anno pastorale 2025-2026, promosso dall’ambito pastorale Formazione e Annuncio della Diocesi di Savona-Noli.