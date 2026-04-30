Terremoto: domenica mons. Leuzzi riapre la chiesa della Santissima Trinità di Leognano con la messa

Domenica 3 maggio, alle ore 15, la comunità di Leognano, frazione di Montorio al Vomano, e l’intera diocesi di Teramo-Atri si ritroveranno per la riapertura della chiesa della Santissima Trinità, nella parrocchia di San Salvatore, dopo i lavori di restauro e miglioramento sismico resi necessari dal terremoto del 2016. La messa sarà presieduta dal vescovo, mons. Lorenzo Leuzzi. Gli interventi, realizzati nell’ambito dell’ordinanza commissariale n. 105/2020, hanno visto come soggetto attuatore la diocesi e sono stati finanziati dal Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 e dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo. I lavori hanno interessato il rifacimento della copertura, il consolidamento strutturale di archi, murature e campanile, oltre al restauro delle decorazioni interne. Coinvolti nel percorso progettuale e autorizzativo diversi enti istituzionali e tecnici del territorio. La riapertura rappresenta un momento significativo per la vita ecclesiale e sociale della comunità, segno di rinascita dopo le ferite del sisma.

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