Libertà di stampa: Commissione Ue, “spina dorsale della democrazia e delle nostre società”

In vista della Giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra il 3 maggio, la Commissione ribadisce il suo “incrollabile sostegno” alla libertà dei media. “La libertà di stampa – si legge in una nota emessa oggi a Bruxelles – è la spina dorsale della democrazia e i giornalisti devono poter svolgere il proprio lavoro senza timori o interferenze”. La Commissione europea “ribadisce il suo fermo impegno a tutelare la libertà e il pluralismo dei media. Questi principi sono fondamentali per l’Unione europea e sono essenziali per promuovere la trasparenza, la responsabilità e cittadini informati in tutto il mondo”. “In un’epoca in cui la libertà di stampa si trova ad affrontare sfide crescenti, la Commissione rimane determinata a salvaguardare l’indipendenza e la resilienza dei media e a sostenere i giornalisti che lavorano instancabilmente per informare il pubblico”. Gli orientamenti politici della presidente von der Leyen per il periodo 2024-2029 “pongono la tutela della libertà dei media al centro della democrazia europea. Un traguardo fondamentale in questo senso è l’Atto europeo sulla libertà dei media, la maggior parte delle cui disposizioni è entrata in vigore l’8 agosto 2025. Questa legislazione storica istituisce un quadro normativo completo per la tutela del pluralismo e dell’indipendenza dei media all’interno dell’Ue, introducendo solide garanzie per le fonti giornalistiche e le comunicazioni riservate”.

Henna Virkkunen, vicepresidente dell’esecutivo, ha dichiarato: “Il giornalismo indipendente è la spina dorsale delle nostre società e i giornalisti ne sono i coraggiosi difensori. In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, esprimiamo la nostra solidarietà a tutti coloro che si impegnano per scoprire la verità e chiedere conto al potere. La Commissione europea continuerà ad adottare misure decisive per garantire ai giornalisti le tutele, le risorse e la libertà necessarie per svolgere il loro ruolo fondamentale nelle nostre democrazie”.

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