Dialogo interreligioso: Firenze, il 4 maggio un seminario con mons. Gambelli, il rabbino capo e l’imam

Si terrà lunedì 4 maggio nel liceo classico “Galileo” di Firenze il seminario di formazione e workshop per docenti e dirigenti scolastici dal titolo “Incontro a tre voci: il valore e il ruolo sociale delle feste per la coesione sociale della casa comune, nella prospettiva interculturale e interreligiosa”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Metamorfosi Ets in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Al centro del percorso formativo il valore delle festività religiose delle tradizioni cattolica, ebraica e islamica come strumenti di coesione sociale e costruzione di una cittadinanza plurale. Ai saluti istituzionali parteciperà anche mons. Derio Olivero, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei. La mattinata vedrà alternarsi i rappresentanti delle tre confessioni religiose: mons. Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze, il rabbino capo Gadi Piperno e l’imam Izzedin Elzir. Seguiranno workshop tematici sulle festività nelle tre tradizioni, condotti con un approccio interdisciplinare volto a fornire strumenti concreti per la didattica. L’iniziativa si inserisce nel percorso di utilizzo integrato delle “Schede per conoscere l’ebraismo” e delle “Schede per conoscere l’islam”, promosse dalla Cei e dal Pisai (Pontificio Istituto di studi arabi e d’islamistica).

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