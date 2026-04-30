Chiese Abruzzo-Molise: sabato più di 350 giovani si recheranno in pellegrinaggio a Pesconsansonesco per venerare san Nunzio Sulprizio

Sabato 2 maggio più di 350 giovani si recheranno in pellegrinaggio dalle undici diocesi che compongono la Regione ecclesiastica abruzzese-molisana a Pesconsansonesco (Pe) per venerare il giovane santo Nunzio Sulprizio.

L’iniziativa organizzata dalla Pastorale giovanile regionale dal nome “frAgili” vedrà i giovani radunarsi a Torre de’Passeri. Da qui si incammineranno a piedi verso Pescosansonesco, paese natale di San Nunzio dove partecipereanno ad un concerto-testimonianza che sarà eseguito dal Coro diocesano dei Giovani dell’arcidiocesi dell’Aquila e dall’Orchestra dei Giovani della diocesi di Avezzano.

Nel pomeriggio la messa presieduta da mons. Michele Fusco, delegato della Conferenza episcopale abruzzese-molisana (Ceam) per la Pastorale giovanile e dall’arcivescovo di Pescara-Penne, mons. Tommaso Valentinetti.

Prima della partenza ai giovani saranno fornite indicazioni per la prossima Gmg che si terrà a Seul nel 2027.

Il 14 ottobre 2018 Papa Francesco ha canonizzato il beato Nunzio Sulprizio, giovane operaio nativo di Pescosansonesco morto nel 1836 a soli 19 anni per un tumore osseo, provocato con ogni probabilità dalle terribili condizioni di lavoro alle quali lo sottopose lo zio nella sua officina di fabbro.

Il giovane Nunzio, considerato protettore degli invalidi e delle vittime del lavoro, è salito agli onori degli altari insieme a Papa Paolo VI, che lo beatificò il 1 dicembre 1963, durante il Concilio Vaticano II, e monsignor Oscar Romero.

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