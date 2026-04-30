Play2000: dal 3 maggio ogni domenica un nuovo episodio della nuova serie podcast “Sulla gentilezza” di Mario Calabresi

(Foto Tv2000)

Paola Cortellesi, Alessandro Barbero, Stefano Mancuso, Cristiana Capotondi, Nicola Zingaretti: sono tra i protagonisti della nuova serie podcast “Sulla gentilezza” di Mario Calabresi, disponibile su Play2000, la piattaforma on demand di Tv2000 e radio inBlu2000, dal 3 maggio ogni domenica un nuovo episodio.

La gentilezza è un sentimento dimenticato, qualcosa che si perde nel rumore della conflittualità che sembra dominare il mondo. Eppure è un fondamento degli esseri umani. In questa serie podcast, Mario Calabresi conduce una personale indagine sulla gentilezza. Grazie al contributo di storici, antropologi, scienziati, artisti e letterati, la serie ricerca il significato di questo sentimento nel mondo umano e naturale. Ricerca il senso storico e l’evoluzione del significato che questa parola ha avuto nel corso dei secoli. Partecipano al podcast anche gli antropologi Elisabetta Moro e Marino Niola, la zoologa Mia Canestrini e lo psichiatra Vittorio Lingiardi.

“Sulla gentilezza” è una serie podcast di Fondazione Amplifon e Chora Media, promossa e raccontata da Mario Calabresi. Scritta da Mario Calabresi in collaborazione con Paolo Di Paolo.