Diocesi: mons. Spina (Ancona-Osimo) presidierà le celebrazioni di San Ciriaco, patrono della città

Lunedì 4 maggio ad Ancona si svolgeranno le celebrazioni per la festa di San Ciriaco, patrono dell’arcidiocesi e della città. La giornata inizierà alle 8.30 con la messa nella cripta presieduta dal Vicario generale don Luca Bottegoni. Alle 10.20 seguirà l’omaggio floreale al Santo da parte del Sindaco, e alle 10.30 inizierà la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Angelo Spina, che celebrerà anche la messa delle 17. “Di fronte alle crepe che minacciano la stabilità della casa comune – scrive mons. Spina nel messaggio scritto in occasione della festività- , oggi si fanno avanti coloro che riconoscono nella fede cristiana un fondamento necessario per la speranza e una motivazione decisiva per l’impegno. La casa non cade perché ci sono persone che si fanno avanti per aggiustarla e renderla abitabile. Sono tante e non si fanno pubblicità, vivono nell’anonimato, e alcune di queste persone, nel giorno della festa di San Ciriaco, riceveranno le benemerenze del “ciriachino”, perché nel mondo opaco hanno acceso una luce di bene e di solidarietà”.

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