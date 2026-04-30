Diocesi: il 7 maggio in seminario un incontro per parlare di islam e cristianesimo

Si intitola “Cristiani e musulmani, percorsi di dialogo” il primo incontro di conoscenza dell’Islam, che si terrà il prossimo 7 maggio alle 17 nel seminario vescovile di Trapani. L’evento è organizzato dalla diocesi di Trapani in collaborazione con il Rotary club Trapani-Erice. L’incontro prevede due momenti: una parte iniziale con i saluti istituzionali e da tre relazioni. La prima di don Giuliano Savina, direttore dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei sugli strumenti elaborati per un metodo di dialogo tra islam e cristianesimo. Seguirà la riflessione di don Valentino Cottini, uno dei massimi esperti in islamologia in Italia. Infine, interverrà il domenicano Marcello Di Tora, docente della Facoltà teologica San Giovanni Evangelista di Palermo dove dirige il Dipartimento di teologia delle religioni che si soffermerà a riflettere sulle prospettive del dialogo in Sicilia. La seconda parte del seminario sarà invece dedicato a interventi programmati con testimonianze, risonanze, istanze dal territorio. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli.

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