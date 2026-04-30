Pedofilia e pedopornografia: Telefono Azzurro, il 5 maggio a Roma l’iniziativa “Ascoltami per aiutarmi”

In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia 2026, Telefono Azzurro promuove una giornata di dibattito e approfondimento tra istituzioni, esperti, mondo accademico e operatori impegnati nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa, dal titolo “Ascoltami per aiutarmi”, si svolgerà martedì 5 maggio in due diverse sessioni: una sessione in italiano a partire dalle ore 10, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, e una sessione internazionale a partire dalle ore 15,30 presso l’Europa Experience – David Sassoli a Roma.

Nel corso della mattinata si terrà un incontro che vedrà riuniti rappresentanti di importanti Istituzioni, nazionali ed internazionali, esperti e Accademici, con l’obiettivo di dare vita ad un confronto volto a proporre soluzioni concrete e impegni condivisi per garantire la piena tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Il dibattito affronterà diversi temi centrali quali: la prevenzione e il contrasto agli abusi e allo sfruttamento, anche online; l’evoluzione dei rischi digitali e la tutela dei minori negli ambienti virtuali; il ruolo dell’ascolto e dell’intervento precoce; la responsabilità condivisa di adulti, istituzioni e comunità educante.

Nel pomeriggio, l’iniziativa proseguirà con una sessione di confronto internazionale, volta ad analizzare e mettere a sistema le misure legislative adottate a livello europeo in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti online e offline.

In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia Telefono Azzurro presenterà un dossier che riporta in modo integrato i dati relativi ai fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e del Child Sexual Abuse Material (Csam), collocandoli dentro una cornice più ampia di abuso sessuale, sfruttamento e violenza contro i minori nelle loro forme offline e online.

Saranno inoltre presentati dati aggiornati, testimonianze e buone pratiche, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della protezione e della consapevolezza.

Durante le sessioni, moderate da Livia Azzariti e Emilio Puccio, interverranno, tra gli altri: Simonetta Matone, Alberto Siracusano, Francesco Pisani, Chiara Ionio, Angela Rinaldi, Carla Maria Xella, Maria Rosaria Romano, Alessandro Colucci, Giovanni Santella, Ivano Gabrielli, Lavinia Mennuni, Simona Flavia Malpezzi, Stefano Vaccari, Giulia Pastorella, Guido Scorza.

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