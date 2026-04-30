Diocesi: Como, a maggio 3 appuntamenti pubblici per il Festival della Comunicazione

Si svolgerà nel mese di maggio, a Como, il Festival della Comunicazione, iniziativa culturale e formativa pensata per riflettere sul ruolo dell’informazione in un tempo segnato da guerre, intelligenza artificiale e fake news. Tre appuntamenti pubblici, aperti alla cittadinanza, si terranno alle ore 20.45 al Centro socio-pastorale cardinal Ferrari di viale Cesare Battisti 8.

Il Festival si inserisce nel contesto della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, la numero 60, che la Chiesa celebra il 17 maggio, solennità dell’Ascensione. Un anniversario significativo che richiama sessant’anni di riflessione ecclesiale sul valore dei media e della comunicazione nella vita sociale ed ecclesiale.

Promosso da Ucsi Lombardia – sezione Como-Sondrio, Ufficio diocesano comunicazioni sociali, Il Settimanale della diocesi di Como, Libreria Paoline, Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, Associazione Amici del Settimanale, il Festival vuole essere un laboratorio di idee e responsabilità condivisa, dove la comunicazione torni a essere autenticamente al servizio della verità e delle persone.

Il primo incontro, martedì 12 maggio, sarà dedicato al messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali e alle carte deontologiche degli operatori dell’informazione. La serata vedrà dialogare i giornalisti Paolo Bustaffa e Giuseppe Caffulli. Porterà la sua riflessione padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali.

Il secondo appuntamento, giovedì 14 maggio, affronterà il tema dell’informazione locale nell’era dell’intelligenza artificiale con Diego Minonzio (La Provincia), Andrea Bambace (Espansione Tv) e Marco Romualdi (CiaoComo Radio). A moderare sarà la giornalista Enrica Lattanzi (Il Settimanale della diocesi di Como).

Il percorso si concluderà martedì 26 maggio con l’incontro “Parole armate e parole disarmate”, dedicato al linguaggio dei conflitti, con Marco Ferrando, vicedirettore di Avvenire, e Rahel Saya, attivista per i diritti umani.

Il tema scelto da Papa Leone XIV è particolarmente attuale: “Custodire voci e volti umani”.

Il Festival della Comunicazione è accreditato presso l’Ordine nazionale dei giornalisti per il riconoscimento dei crediti nell’ambito della formazione obbligatoria permanente.

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