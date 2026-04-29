Protezione Civile: “L’urlo dell’Orcolat”, un fumetto per custodire la memoria del terremoto del Friuli del 1976 e trasmetterla alle nuove generazioni.

In occasione del 50° anniversario del sisma del 6 maggio 1976, il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Friuli‑Venezia Giulia presentano un’edizione speciale della serie a fumetti L’attimo decisivo, rivolta alle scuole secondarie di primo grado del territorio. L’opera propone una narrazione originale che intreccia il linguaggio del fumetto con i racconti popolari friulani e la documentazione storico‑fotografica dell’epoca, dando vita a un racconto accessibile e coinvolgente. Protagonista e narratore è l’Orcolat, figura leggendaria del folklore locale, un gigante roccioso a cui la tradizione attribuisce il potere di scuotere le montagne. Attraverso il suo sguardo, studenti e studentesse ripercorrono le ore del sisma e le sue conseguenze, fino all’incontro con Giuseppe Zamberletti, figura centrale nella gestione dell’emergenza e della ricostruzione e tra i padri del moderno sistema di protezione civile italiano. “L’urlo dell’Orcolat” è pensato anche come strumento didattico a supporto dei docenti nelle attività di educazione civica, storia e scienze naturali, per stimolare il confronto in classe su temi quali la memoria storica, il rischio sismico e i comportamenti da adottare per prevenire o ridurre gli effetti di un terremoto. Il fumetto inaugura inoltre la nuova collana ‘L’Equazione racconta’, spin‑off del progetto multidisciplinare ‘L’attimo decisivo’, dedicato agli eventi più significativi della storia della protezione civile italiana. Tutti i materiali sono disponibili sul sito www.attimodecisivo.gov.it.

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