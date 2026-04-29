Diocesi: Udine, il 3 maggio il card. Zuppi a Gemona per una conferenza stampa e la messa a 50 anni dal terremoto in Friuli

Domenica 3 maggio la Chiesa udinese vivrà un momento di grazia e commozione: la messa delle 16, celebrata nella caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli, coinciderà con una grande convocazione ecclesiale per fare memoria del 50° anniversario del terremoto del 1976 e, contemporaneamente, esprimere gratitudine per la solidarietà ricevuta nei mesi e negli anni successivi al sisma. La messa sarà presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

Di mattina il card. Zuppi, dalle 10.15 alle 10.50, interverrà, insieme con l’arcivescovo di Udine, mons. Riccardo Lamba, a una conferenza stampa nella Biblioteca del santuario di Sant’Antonio di Padova. In seguito il card. Zuppi, nell’ara esterna al santuario di Sant’Antonio, incontrerà i giovani della diocesi di Udine.

Il giorno prima, 2 maggio, sabato 2 maggio, alle 9.30 al cinema-teatro sociale di Gemona, avrà luogo il convegno “Servire. Dall’emergenza al coordinamento: 50 anni della Caritas diocesana”.

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