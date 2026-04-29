Giornali Fisc: “Parola di Vita” (Cosenza-Bisignano), cent’anni di cronaca che si fa comunità

“Nel concludere il centenario di ‘Parola di Vita’ (1 maggio 1925-2025) non ricordiamo soltanto l’anniversario di una testata, ma un cammino condiviso che attraversa generazioni, territori e comunità”. Lo scrive don Enzo Gabrieli nell’ultimo numero del settimanale “Parola di Vita” della diocesi di Cosenza-Bisignano dedicato alla conclusione dell’anniversario. I settimanali diocesani “hanno rappresentato – aggiunge – nel tempo una voce discreta ma costante, capace di raccontare la vita delle Chiese locali e del territorio intrecciandola con le vicende della società. Nelle loro pagine si riflette il battito quotidiano delle comunità: storie semplici, eventi ordinari, testimonianze silenziose che, proprio tra le pieghe della cronaca, diventano autentiche pagine di storia. Ecco perché ci sentiamo parte integrante di questa storia della nostra Chiesa e del movimento che ha portato i cattolici della Cei, su sollecitazione dell’allora Papa Leone XIII, un ventennio fa con il famoso progetto culturale, a tuffarci in questa avventura e in questo avamposto di missione”. Un centenario che diventa “responsabilità per il presente e per il futuro: continuare a narrare – scrive don Gabrieli – con fedeltà, passione e discernimento, sapendo che anche oggi, come ieri, tra le righe della cronaca si stanno scrivendo le pagine della storia. E proprio attraverso lo sguardo attento e credente di chi comunica, queste pagine possono diventare segni di speranza per il nostro tempo e il nostro territorio”.

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