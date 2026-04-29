Leone XIV: udienza, “viaggio in Africa messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre”

“Fin dall’inizio del pontificato ho pensato a un viaggio in Africa”. A ribadirlo è stato il Papa, che durante l’udienza di oggi ha ripercorso il suo terzo viaggio apostolico, che lo ha portato a raggiungere quattro Paesi: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. “Ringrazio il Signore che mi ha concesso di compierlo, come Pastore, per incontrare e incoraggiare il popolo di Dio; e anche di viverlo come messaggio di pace in un momento storico marcato da guerre e da gravi e frequenti violazioni del diritto internazionale”, ha detto Leone XIV. In Algeria, ha sottolineato, “mi sono trovato, da una parte, a ripartire dalle radici della mia identità spirituale e, dall’altra, ad attraversare e consolidare ponti molto importanti per il mondo e la Chiesa di oggi: il ponte con l’epoca fecondissima dei Padri della Chiesa; il ponte con il mondo islamico; il ponte con il continente africano”. Nella sua prima tappa, ha proseguito il Pontefice, “ho ricevuto un’accoglienza non solo rispettosa ma cordiale, e abbiamo potuto toccare con mano e mostrare al mondo che è possibile vivere insieme come fratelli e sorelle, anche di religioni diverse, quando ci si riconosce figli dello stesso Padre misericordioso”. Inoltre, “è stata l’occasione propizia per mettersi alla scuola di Sant’Agostino: con la sua esperienza di vita, i suoi scritti e la sua spiritualità egli è maestro nella ricerca di Dio e della verità. Una testimonianza oggi quanto mai importante per i cristiani e per ogni persona”.

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