Vescovi della Puglia: incontro con il presidente Decaro, un “laboratorio di fiducia” per il bene della comunità

(Foto Cep)

Si è svolto questa mattina, presso il Pontificio Seminario regionale Pio XI di Molfetta, l’incontro tra i vescovi della Conferenza episcopale pugliese (Cep) e il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, in occasione dell’Assemblea ordinaria della Cep. Il colloquio, svoltosi in un clima di cordialità e stima reciproca, ha posto al centro “la cura delle persone come orizzonte condiviso dell’azione ecclesiale e istituzionale”. A partire da questo, il confronto ha toccato alcuni nodi cruciali per il futuro della Puglia: la condizione dei giovani, la rigenerazione delle aree interne, la transizione ecologica – con particolare riferimento alla vicenda dell’ex Ilva – e la questione migratoria. Le due istituzioni hanno confermato la volontà di proseguire il dialogo, nella convinzione che questo “laboratorio di fiducia” possa essere “un’opportunità per coltivare una visione costruttiva per il bene della comunità pugliese tra Chiesa e istituzioni civili”.