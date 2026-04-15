Cinema: Acec, “Los Domingos” in oltre trenta Sale della Comunità. Mons. Delpini dialoga dopo la proiezione

Dopodomani sera, giovedì 16 aprile alle 20.45, oltre trenta Sale della Comunità proietteranno in simulcast “Los Domingos”, film della regista spagnola Alauda Ruiz de Azúa, vincitore di cinque premi Goya. L’iniziativa è promossa dall’Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) nell’ambito del progetto MetaCinema, che collega le sale in videoconferenza per un dialogo diretto con attori e registi. Ad aprire la serata, in collegamento con il pubblico, sarà l’attore Miguel Garcés, interprete di Iñaki, padre della protagonista: una diciassettenne che rivela alla famiglia la propria intenzione di abbracciare la vita di clausura, scatenando una frattura e mettendo tutti alla prova. Al termine della proiezione, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, dialogherà in presenza con il presidente Acec, don Gianluca Bernardini, nella Sala Gregorianum di via Lodovico Settala 27 a Milano. Il pubblico delle altre sale potrà partecipare alla discussione tramite QR code. Il film – che affronta con rispetto e realismo il tema della fede e della vocazione – è sostenuto dall’Acec proprio per il suo valore spirituale. L’evento è realizzato in collaborazione con la distribuzione Movies Inspired e con la partnership di Alice nella Città. Le sale aderenti sono presenti in Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /