Famiglia: a Cura di Vetralla l’incontro “Riflessioni sulla genitorialità” con Paolo Crepet

(Foto Juppiter)

Si è svolto al Cinema Excelsior di Cura di Vetralla l’incontro “Riflessioni sulla genitorialità”, che ha visto protagonista lo psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet. L’iniziativa, primo appuntamento di un ciclo di eventi formativi rivolti a genitori e figli, ha rappresentato un momento di confronto sui temi dell’educazione, delle relazioni familiari e delle sfide contemporanee che coinvolgono il rapporto tra adulti e giovani.

L’incontro, condotto e moderato dalla psicologa dell’età evolutiva Chiara De Santis Del Tavano, ha offerto spunti di riflessione coinvolgendo il pubblico in un dialogo partecipato.

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Famiglie al Centro”, promosso dal Distretto socio-sanitario VT 4, e rappresenta una delle numerose attività volte a sostenere le famiglie, favorire l’inclusione sociale e promuovere percorsi di crescita e benessere per minori e adolescenti. Il progetto si configura come un punto di riferimento per le famiglie che cercano sostegno di fronte a fragilità insorgenti, offrendo strumenti di prossimità in un’ottica di welfare comunitario e contribuendo a prevenire lo stigma della marginalizzazione.

In questa prospettiva, “Famiglie al Centro” mira a rafforzare la rete sociale e a prevenire le fragilità familiari attraverso interventi di supporto complementari ai servizi già esistenti, favorendo una risposta integrata e globale ai bisogni delle famiglie. Tra gli obiettivi principali del progetto vi sono l’accoglienza e l’aggregazione delle famiglie, il supporto concreto nei bisogni quotidiani, la valorizzazione delle risorse familiari e delle competenze genitoriali, nonché la creazione di luoghi di prossimità in grado di diventare punti di riferimento per la comunità. Il progetto prevede inoltre l’erogazione di servizi sociali di supporto, anche attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione delle reti territoriali già attive.

L’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Regione Lazio e con la collaborazione del Comune di Vetralla, vede il coinvolgimento di realtà del territorio impegnate nel sociale: il Consorzio Il Cerchio, la Cooperativa sociale Il Mosaico e l’Associazione Juppiter.

Questo primo appuntamento inaugura un percorso più ampio di incontri e attività che proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di creare spazi di ascolto, confronto e formazione dedicati ai genitori e ai figli, rafforzando il senso di comunità e promuovendo una cultura educativa condivisa.