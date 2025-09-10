Ricerca: Napoli, da oggi la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli

Da oggi al 12 settembre, a Napoli, è in programma l’appuntamento annuale con la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli esperti agricoli, organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), alla presenza – nella sessione istituzionale del 12 settembre – del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Obiettivo dell’evento, dal titolo “La diplomazia scientifica al servizio della crescita”, è fare il punto sulla scienza e la ricerca nel nostro Paese e su come la rete di addetti all’estero presso le Ambasciate e i Consolati italiani possano valorizzarle al meglio nelle loro attività nel mondo.

Nell’ambito della Conferenza e della collaborazione pluriennale tra la Farnesina e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), oggi è prevista una visita riservata agli addetti scientifici presso la sede dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto (Ingv-Ov), per valorizzare il ruolo dei numerosi referenti scientifici presso le Ambasciate italiane in zone ad alto rischio sismico.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione per presentare le attività dell’Ingv e favorire la conoscenza diretta delle sue competenze e progettualità, con l’obiettivo di avviare un proficuo confronto su possibili future collaborazioni scientifiche internazionali che rafforzino la proiezione dell’Italia all’estero.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /