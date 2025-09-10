Parlamento Ue: Von der Leyen, Discorso su stato dell’Unione. “Impegnati in una lotta per nostro futuro”. Appello all’unità

“L’Europa è impegnata in una lotta, una lotta per il nostro futuro”. Ursula von der Leyen ha cominciato con queste parole il Discorso sullo stato dell’Unione, che sta pronunciando davanti all’emiciclo dell’Europarlamento a Strasburgo. Un passaggio chiave della vicenda politica molto atteso. “Sono parole gravi – ha detto la stessa presidente della Commissione – ma il mondo odierno non fa sconti, non possiamo edulcorare le sfide che gli europei vivono ogni giorno”. Quindi parla dell’“impatto della crisi globale, l’aumento del costo della vita. Gli europei guardano con preoccupazione al turbinio di eventi nel mondo”: cita Gaza, l’Ucraina. Quindi “Non si può più vivere di nostalgia. Si profila un nuovo ordine mondiale basato sul potere. Bisogna combattere” in “un mondo di ambizioni e di guerre imperialiste. Per tutti questi motivi deve nascere una nuova Europa. L’Europa dev’essere indipendente” e puntare su sicurezza, tecnologie, economia. “Dobbiamo decidere in che tipo di società vogliamo vivere. Restando uniti ce la possiamo fare”. Quindi pone una domanda: “L’Europa è abbastanza unita e consapevole delle urgenze? Ha la capacità politica di raggiungere compromessi, superando le nostre divisioni? Oggi lancio un appello all’unità, fra le istituzioni europee, gli Stati membri, le forze democratiche ed europeiste di questo Parlamento”. Diversi gli applausi a scena aperta.

